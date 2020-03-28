İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.


Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterirken, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki insanlar virüsten korunmak ve salgını azaltmak için evlerine kapandı. 5 bin nüfusa sahip Hilal beldesinde zorunlu olmadıkça kimse evinden çıkmıyor. Diğer şehirlerden gelen insanlar belediyeye bildirilip doktor kontrolünden geçirildikten sonra beldeye girişi sağlanıyor. Beldede market dışında hiçbir işletme açılmıyor. Beldedeki durum aynı zamanda belediyeye ait beldenin her yerinde olan şehir polis kameralarından izlenip günde 1-2 kez de drone ile görüntüleniyor.


Çekim esnasında rastlanılan Musa Benek, evin zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıktığını söyledi. Benek, kendilerinin ve belde halkının evde kal çağrısına uyduğunu ve zorunlu ihtiyaç için markete gittiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.