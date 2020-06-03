Korona virüs sonrasında özel okullarda telafi eğitimi hazırlığı başladı

Şırnak genelinde bilim ve teknoloji liselerinde ücretsiz eğitim veren NEO okulları, Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının ardından hemen harekete geçerek daha önce dezenfekte ettikleri okulları tekrar kontrolden geçirip eğitime hazır hale getirdi. Dünyayı kasıp kavuran Covıd-19 virüs salgını yüzünden 16 Mart'tan bu yana birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hayat durma noktasına gelmiş ve eğitime de ara verilmişti. 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için özel okullar, telafi eğitimine başlıyor. NEO liseleri yönetim kurulu başkanı Serdar Onuk, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimiz, okula uzaktan ateş ölçerle alınıp, her 4 saatte bir ateşi ölçülerek dersliğe alınacak. Servislere maskesiz binilmeyecek. Şırnak genelinde eğitim veren NEO okullarımız telafi eğitimine hazır ve de öğrencilerimizin sağlığı için her türlü tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.