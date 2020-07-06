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Köstebek yuvalarını örümcekler bastı

Şırnak’ta yüzlerce köstebek yuvası, örümceklerin istilasına uğradı.

Şırnak'ta yüzlerce köstebek yuvası, örümceklerin istilasına uğradı. Örümcekler köstebek yuvası girişlerini ağlarla kapatırken, avlarını yakalayıp yeme anı kameralara yansıdı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kış ayları boyunca yerin altını kazan köstebeklerin yuvaları, sıcakların gelmesi ile birlikte boş kaldı. Boş köstebek yuvalarını gören örümcekler de çukurların girişini ağları ördü. Buraya yuva yapan örümceklerin avlarını yakalayıp yemesi ve kertenkelelerin yuvalara girmesini engellemesi kameralara yansıdı.

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