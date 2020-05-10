Köy imamından örnek davranış

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir köy imamı, maddi durumu iyi olamayan aileler için para topladı. Topladığı paralarla erzak alan imam camide hazırladığı gıda paketlerini ailelere dağıttı.

Beytüşşebap'a bağlı Akçayol köyünde yıllardır imam olan Zafer Temeli, köylerinde maddi durumu iyi olan vatandaşlardan yardım talep etti. Köylülerin çoğu yardım edince toplanana parayla erzak alındı. Köy camisinde hazırlanan gıda paketleri, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtıldı. İmam Zafer Temeli, "Çevremizdeki duyarlı insanlardan 'gönülden ne koparsa' sözüyle başlattığımız bir kampanya var. iki senedir yapıyoruz, bu sene talep daha yoğundu. Çevremizde 8 yerleşim yerinde gençlerle beraber içinde 110 liralık erzak bulunan 50 adet Ramazan kolisi dağıttık. İnsanların ruhuna dokunmak çok da zor değil emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.