Şırnak'ın Silopi ilçesi Özgen köyünde açılan giyim ve tasarım kursu sayesinde köy kadınları meslek öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde, Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan giyim ve tasarım kursu sayesinde kadınlar, meslek öğrenip aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Silopi Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Cemile Soysal ikamet ettiği Özgen köyünde girişimde bulunarak giyim ve tasarım kursu açtı. Silopi Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR protokolü ile köyde açılan giyim ve tasarım kursu köy kızları için gelir kapısı oldu. Köylü kızlar boş vakitlerini kursta değerlendirerek istihdam fırsatından yararlanıyor. Kursta yazma, iğne oyası, örgü, dikiş nakış, yöresel kıyafet dikmeyi öğrenen genç kızlar İŞKUR´un desteği ile aile bütçelerine katkı sunuyor. Burada üretilen gelinlik ve nişan elbiseler evlenmek isteyen muhtaç ve engellilere hediye ediliyor.

Silopi halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, İŞKUR protokolü ile giyim ve tasarım üzerine kurs açtıklarını söyledi. Bilen, “Şuan 20 kızımız bu kursta eğitim görmektedir. Hedefimiz köylere istihdam sağlamaktır. Bu potansiyele sahip nadir köy Özgen Köyüdür. 20 kızımız ücret karşılığında eğitimlerini alıyor ve eğitim sonucunda bunları sertifikalandırıyoruz. Burada kursiyerler alacakları sertifikayla kendilerinden sonra gelenlere ustalık yapabilecek” dedi.

Silopi Halk Eğitim merkezi kurs eğitmeni Cemile Soysal ise, burada giyim tasarım ve el sanatları kurslarının olduğunu söyledi. Soysal, “Gelinlik ve nişan elbiseleri de yapıyoruz. Gelinlik ve nişan elbiselerini durumu olmayan aile ve engellilere hediye ediyoruz. Köydeki katılım güzel. Köydeki kadın ve kızlarımız burada kendi ayaklarına durmayı öğreniyor ve aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Aile bütçesine katkı sunmak için açılan kursa katıldığını ifade eden kursiyer Hayriye Soysal ise, havlu, gelinlik, yazma ve yöresel elbise gibi el işi yaptıklarını belirterek, kursta güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kurs eğitmeni Cemile Soysal daha sonra evlilik hazırlıkları yapan Cizre Engelliler Derneği Başkanı Gülizar Ölmez'e gelinlik hediye etti.