Köy okulu öğrencileri hazırladıkları bileklik ve kitap ayraçlarını depremzedeler için satışa sundu

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde depremzedeler için okul içinde çalışma yapıldı. Köy okulu öğrencileri, kendi hazırladıkları bileklik ve kitap ayraçlarını depremzedeler için satışa sundu.

Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde okul idaresi tarafından düzenlenen çalışmaya köy halkı evde hazırladıkları yiyeceklerle katkı sunarken, öğretmen ve öğrenciler de kendi yaptıkları kitap ayracı ve bileklikleri satarak depremzedeler yararına katkı sunmaya çalıştı. Ev hanımlarınca hazırlanan birçok tatlı çeşidinin yanı sıra yöresel yemeklerle dolu masalardan yemek alanlar çıkışta bağış kutusuna diledikleri miktarda bağışta bulundu. Toplanan paralar, ilçeye yerleşen ve daha önceden tespiti yapılan depremzede aileler ve depremzede öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Kavallı köyü muhtarı Servet Kalendaroğlu, bir öğrenci velisi olarak kampanyaya katıldığını söyledi. Kalendaroğlu, "Öğrencilerimiz evlerinden yiyecek getirdiler. Biz de onlara yardımcı olduk. Toplanan paralar depremzedelere ulaştırılacak. Katılımlarından dolayı köy halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kavallı köyü sakinlerinden Rezzan Salcan da, ellerinde ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Herkes elinden geleni buraya getirdi. Depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak istiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Depremzedeler için okulda bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Kavallı İlk-Ortaokulu Öğretmeni Berfin Kahraman, "Etkinliğimizde velilerimizin kendi elleri ile yaptığı yemekleri satışa çıkarttık. Aynı zamanda ilkokul öğrencilerimiz ile birlikte bileklikler ve kitap ayraçları yaparak destekte bulunduk. Sonuçtan memnunuz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.