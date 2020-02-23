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Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir köy okulunda müdür olan Büşra Gümüş, sınıfı sinema salonuna çevirerek öğrencilerin film izlemesini sağladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir köy okulunda müdür olan Büşra Gümüş, sınıfı sinema salonuna çevirerek öğrencilerin film izlemesini sağladı.


Uludere'ya bağla Hilal beldesi Gül Bahçesi Anaokulu müdiresi Büşra Gümüş, öğrencilerinin ufkunu genişletmek, sanatı ve sinemayı sevdirmek için kolları sıvadı. Öğrencilerin film izlemeleri isteyen Büşra öğretmen bir sınıfı sinema salonuna çevirdi. Büşra öğretmen tarafından sinema salonuna çevrilen sınıfta öğrenciler film izlemenin keyfini çıkardı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğretmenliğin hakkını veren, öğrencilerine yaşamı, sanatı, sinemayı sevdirmeye çalışan ve bu ülkenin yarınlarına en büyük katkılardan birini sağlayan Büşra Gümüş'ü gönülden tebrik ettiklerini söyledi.

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