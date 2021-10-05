İhlas Haber Ajansı

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Köy okulu yeni kütüphanesine kitap desteği bekliyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan şehit er Eşref Bulut İlk ve Ortaokulunun yeni açılan kütüphanesi kitap desteği bekliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan şehit er Eşref Bulut İlk ve Ortaokulunun yeni açılan kütüphanesi kitap desteği bekliyor.


Okulun mevcudu ilk ve ortaokul olmak üzere 226 öğrenci. Okula yeni bir kütüphane açıldı. Kütüphaneye ilk desteği okul öğretmenleri ve köylüler verdi. Okul kütüphanesi 6 metre uzunluğunda geniş 6 rafa sahip. Okul yönetimi kitaplığı doldurmak için 2 bin civarında kitaba ihtiyaç olduğunu belirterek, yardım severlerden kitap beklediklerini söyledi.

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