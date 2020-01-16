Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde bulunan Emine Erdoğan Anaokulu'nda, drama sınıfı açıldı.

Okul müdürü Burcu Öztürk ve öğretmenler tarafından drama sınıfı hazırlandı. Drama sınıfının açılış programına İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş öğretmenler ve veliler katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini Kaymakam Solmaz çocuklarla birlikte kesti. Drama sınıfının açılmasının ardından hazırlanan tiyatro gösterimi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kaymakam Solmaz, sınıfın yapılında emeği geçenlere teşekkür etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.