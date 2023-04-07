Köy okulundaki öğrenciler halk kütüphanelerini geziyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayata geçen proje sayesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler ilçe merkezindeki halk kütüphanelerini gezme fırsatı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Çevreme Duyarlıyım Davranışlarıma Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi ve olumlu davranış geliştirme programı projesiyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köy okullarındaki öğrenciler öğretmenleriyle beraber kütüphane geziyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, "Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu, Şehit Ali Çakar İHO öğrencileri ile ilçe halk kütüphanesine ziyarette bulunduk. Kurum çalışanları tarafından öğrencilerimize kütüphanenin işleyişi ile ilgili bilgiler verildi ve devamında kitap okuma etkinliği yapıldı. Bizleri ağırlayan kurum çalışanlarına teşekkür ederiz'' dedi.