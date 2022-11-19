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Köy Yaşam Merkezlerinde eğitim başladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Köy Yaşam Merkezleri eğitime başladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan Köy Yaşam Merkezleri eğitime başladı.


Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Cizre'de 'Köy Yaşam Merkezleri' kuruldu. Cizre'ye bağlı Varlık köyündeki eski okul binası da onarılıp gerekli donatımlar sağlanarak Köy Yaşam Merkezi olarak eğitime açıldı. Varlık köyünde kurulan Köy Yaşam Merkezlerinde incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ”Köy Yaşam Merkezlerimiz, yılın her zamanında hem öğrencilerimizin hem de Varlık köyü için ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi ve kütüphane gibi alanlarda Varlık köyü sakinlerinin hizmetinde olacaktır” dedi.

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