Kuraklık balıkçıl kuş türlerini göçe zorluyor

Dünya genelinde yaşanan global kuraklık nedeniyle balıkçıl kuş türleri farklı yaşam alanlarına göç etmeye başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin Yedi Boru bölgesinde Hizil Çayı üzerinde ilk defa sığır balıkçıl kuş türüne rastlandı. Yedi Boru bölgesinin serin sulak ve suyundan bol balık olmasından dolayı balıkçıl türler sıcak ve kurak bölgelerden Yedi Boru'ya göç ediyor. Bölgede daha önce görülmeyen bu kuş türü vatandaşların da ilgisini çekti. Piknikçiler, yaklaşınca kaçmayan kuşları fotoğraflamaya çalıştı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kuraklığa bağlı olarak birçok türün bilinen yaşam alanlarından farklı alanlara göç ettiğini söyledi.