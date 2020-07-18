İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS Şırnak il birincisi Silopi'den çıktı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren Nurcan Tüngür 482,3 puan alarak il birincisi oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren Nurcan Tüngür 482,3 puan alarak il birincisi oldu.


20 Haziran'da yapılan LGS'de 482,3 puan alan Silopilş öğrenci Nurcan Tüngür büyük bir başarı elde ederek Şırnak il birincisi oldu. Kendisini başarıya götüren süreci anlatan Nurcan Tüngür, ''Geçen sene LGS'de iller arası sıralamada Şırnak sonuncuydu ve sonlarda yer alıyordu. Şırnak ilçeleri arasında da Silopi yine altlarda yer alıyordu. Ben de kendi üzerime düşen sorumluluğu yapıp ilçemiz biraz daha ilimi biraz daha iyi yerlere getirmek istedim. Kendi üzerime sorumluluğumu yerine getirirken de okulum bana bütün imkanları sağladı. Bu pandemi sürecinde öğretmenlerimin desteği sürekli arkamdaydı. Her zaman yanımdaydı. Psikolojik olarak kötü olsam da beni sürekli motive edici şeyler yaptılar. Kendine güvenerek kendine inanarak çalışıp dikkatli bir şekilde odaklanarak, çalışırsak ve çevremizdekilerin bize verdiği desteği de kendimizle çalışmamıza katarsak iyi bir yere geleceğimi düşündüm'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.