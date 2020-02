Ligden çekilen Cizre Spor'da teknik heyet ve futbolculardan çağrı

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile ligden çekilme kararı alan ve Kulüp Başkanı Maruf Sefinç'in vedalaştığı teknik heyet ve futbolcular, Cizre Spor'a sahip çıkılması ve takımın ligden çekilmemesi için basın açıklaması yaptı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Cizre Spor'da Kulüp Başkanı Maruf Sefinç'in aldığı ligden çekilme kararına rağmen ilçeden ayrılmayan Cizre Spor teknik heyeti ve futbolcular, taraftarlarla birlikte Sanat Sokağı'nda bir basın açıklaması yaparak, Şırnak Valisi, Cizre Kaymakamı ve Cizreli iş adamlarına takıma sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Toplanan grup adına konuşan takımın teknik direktörü Metin Akpunar başkanlarının, futbolcuların ve bu kulüpte görevli çalışanların tek isteğinin kendilerini yalnız hissetmemek olduğunu söyledi.

“Cizre Spor on binlerce gencin umudu”

Hakem hatalarının Türkiye'de ve bütün dünyada her zaman olduğunu kaydeden Cizre Spor Kaptanı Evren Horazal, sadece hakem hatalarının peşinde olmadıklarını söyledi. Horozal, “Bir iki aile ve Cizre Spor dostu dışında destek olan kimse yok. Çok zor durumlarda bu kulüp yönetilmeye çalışılıyor. Biz buradan valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve bu şehrin önemli insanlarına sesleniyoruz, lütfen bu takıma destek çıkın. Sadece futbolcular için değil çünkü Cizre Spor on binlerce gencin umudu. O gençlerin sağlıklı temiz işler yapabilmesi için Cizre Spor onların hayali. Bugüne kadar sesimizi çıkarmadık. Ben Cizre Spor kaptanı olarak herkese sesleniyorum; Cizre Spor kapanmasın! Cizre Spor yaşamaya devam etsin! Takım kaptanı olarak herkesten ve her kesimden Cizre Spor'a destek çıkmalarını istiyorum” dedi.

“Biz artık terörle değil futbolla anılmak istiyoruz”

Cizreli vatandaşlardan Selman Varçin ise kendilerinin artık terörle değil futbolla anılmak istediklerini söyledi. Varçin, “Bizim futbolcularımız Cizreli değil. Kimi Trabzonlu, kimi İzmirli, kimi İstanbullu, kimi Maraşlı'dır. Onun için ya bu Cizre'ye sahip çıksınlar ya da Cizre gibi bir yer desinler biz de bu sosyal aktiviteleri ve futbolu bırakalım” diye konuştu.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Cizre Spor Kulübü Onursal Başkanı Salih Sefinç de bir mesaj gönderdi. Sefinç, Cizre Spor'un birleştirici bir güç olduğunu, gençlere heves, memleketler arası bir köprü kurduğunu kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cizre'nin tanıtım lokomotifi, Türkiye'nin farklı bir çiçeğidir. Onu yaşatmak adına her şeyin yapılması gerekir. Yönetim kurulunun üstüne düşen görevi başarılı bir şekilde yürüttü ve bundan sonraki süreçte daha güzel bir şekilde yürüteceğini umut ederek verilen karardan dönülmelidir."

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.