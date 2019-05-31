Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde lise öğrencileri çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Şehit Jihat Durmuş kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, öğretmen, öğrenci vea davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından fotoğrafları bir bir inceleyen Kaymakam Pendik öğrencileri tebrik etti.

Beytüşşebap Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin objektiflerinden çıkan fotoğrafların sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.