İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan hayırsever model Hikmat Kucher, daha önce araştırdığı 20 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye etti.

Irak'ın Duhok kentinde yaşayan hayırsever model Hikmat Kucher, daha önce araştırdığı 20 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye etti.


Sürekli sosyal projeler ve hayır işlerinde yer alan Iraklı hayırsever model Hikmat Kucher, 20 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulundu. Bayram öncesi yetim çocukları sevindiren model Kucher, "Yetim çocuklarımızı kentteki giyim mağazalarını birlikte gezerek çocukların istedikleri bayramlık elbiseler aldık. Onların gözlerindeki mutluluk bizlerin en büyük mutluluk oldu. Bizleri bu hayırlı işlere layık gören Allah'ıma şükürler olsun. Biz daha önce bu çocuklarımızın ailelerine gıda yardımında da bulunmuştuk, inşallah bayram öncesi tekrar yardım etmeye çalışacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.