Markete giden çocuklar kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonet ile pikap çarpıştı. Kaza anında bölgede bulunan çocuklar, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 FG 413 plakalı Toyota Hillux marka pikap ile 47 AK 552 plakalı Ford transit marka araç çarpıştı. Kaza anında markete gitmek için bölgede bulunan çocuklar, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.