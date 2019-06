Mehmetçik, vatan nöbetinde iftarını açıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı bölgesinde Mehmetçik, 2 bin 800 rakımda bir yandan vatan nöbetini tutarken, diğer yandan da iftarını açıyor.

Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesinde Mehmetçik, mevzi ve nöbet kulelerinde nöbetleşe iftar açtı. İhlas Haber Ajansı ekibi, Mayıs ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede vatan nöbeti tutan Mehmetçik'in iftarlarını açışını görüntüledi. 3 kişinin nöbeti tuttuğu kulübede ezan okunmasının ardından iki asker iftarını açarken, diğer asker ise nöbet tutmaya devam etti. Okunan duaların ardından Mehmetçik 2 bin 800 rakımda iftarını açtı.

Yüksek rakımlı Kato Dağı'nda kuş uçurtmayan silahlı kuvvetlerimiz gece gündüz demeden elleri tetikte vatani görevlerini yerine getiriyor. Mehmetçikler, Kato Dağı zirvesine dikilen dev ay yıldızlı Türk bayrağı altında tüm Türkiye'ye selam gönderdi.

Uzman Çavuş Ali Erbaşı, 3 yıldır Kato Dağı'nda görev yaptığını belirterek "Her türlü doğa şartlarına rağmen hedeflerimize hazırız. Burada her türlü doğa şartlarına karşı her türlü olumsuz imkanlara karşı mücadele etmekteyiz. Hiçbir zaman yılmadık. Hiçbir zamanda yılmayacağız. Kato Dağı'ndan tüm Türkiye'ye öncelikle şehit ve gazi ailelerin ellerinden öperim. Mübarek Ramazan Bayramı'nın da bütün Müslümanlara hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben bir aylık evliyim. Öncelikle eşime anneme babama ve tüm sevdiklerime ve 80 milyon vatandaşımıza selam gönderiyorum. Bu gün iftarımızda kumanyamız var bir silah arkadaşımız nöbet tutarken bizde orucumuzu açtık” dedi.