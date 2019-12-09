Memur-Sen Cizre'de esnafla indirim protokolü imzaladı

Şırnak merkez ve ilçelerinde 8 bin üyesi olan Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığı, Cizre'de 27 esnafla indirim protokolü imzaladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Memur-Sen Şırnak İl Başkanlığı 27 esnafla Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların üyeleri ile birinci dereceden akrabalarına, akaryakıt, gıda, giyim, sağlık, spor, seyahat, eğitim, interaktif iletişim gibi gündelik hayata dair birçok konuda indirim avantajı sağlayacak olan ‘Memur-Sen Avantaj İndirim Protokolü' imzaladı. İndirim protokolü imza töreni için Cizre Öğretmenevi'nde yemekli bir program düzenlendi. Programa Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, sendika temsilcileri ve esnafları katıldı.

Programda konuşan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, 11 hizmet kolunda 8 bin üyelerinin olduğunu söyledi. Çatı, “Cizre'de bulunan 27 esnafımız ile indirim anlaşması protokolü imzaladık. Bu hem bizim üyelerimizin cebine yansıyacak olan hem de esnafımızın kazanması adına önem verdiğimiz bir protokol. Hem esnafımızın hem de üyelerimizin kazanmasını temenni ediyoruz. Biz de ilk Motif Kart ile Türkiye genelinde 40'a yakın şubesi olan esnafla bir anlaşma yaptık. Daha sonra yerel anlaşmalarımıza da başladık. Silopi'de 21 esnafımız, Cizre'de 27 esnafımızla, Şırnak ve İdil'de de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah İdil'de, Silopi'de, Cizre'de, Şırnak merkezde ve ilçelerinin tamamında memurlarımıza katkı sunabilecek, memurlarımızın cebine yansıyabilecek anlaşmalara imza atmak istiyoruz. Burada her iki taraflı kazanalım istiyoruz. Üyelerimizin cebine yansıyacak yüzdelik indirimli anlaşmalarla esnaflarımızla protokol imzaladık. İndirim anlaşmalarımız hem esnaflarımıza hem de memurlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılan bu indirim anlaşmasını hem basın yolu ile hem de sosyal medya hesaplarından tüm Memur-Sen üyelerinin görebileceği şekilde tanıtılacağını ifade eden Çatı, “Bugünkü imza töreni bunun ilk basamağıydı. Bundan sonraki basamakta da Motif Kart web sayfamızda Cizre'de hangi esnaflarla anlaşmalıyız onunla ilgili bir çalışma yapılacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve esnaf arasında indirim protokolleri imzalandı.