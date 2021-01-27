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Mermer paletlerin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasında sıkışan kedi, Cizre Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasında sıkışan kedi, Cizre Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Cizre'nin Sur Mahallesinde bir kedinin mermer paletler arasında sıkıştığı ihbarı üzerine Cizre Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler iş makinesi yardımı ile mermer paletlerini kaldırıp kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi. Kedisinin kurtarılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşayan Kadri Değer, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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