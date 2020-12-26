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Meşe ormanları beyaza büründü

Şırnak’ta bulunan meşe ormanları kar altında kaldı.

Şırnak'ta bulunan meşe ormanları kar altında kaldı. Beyaza bürünen ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bulunan meşe ormanları yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreye çıktığı ormanlık alan havadan görüntülendi. Doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan ormanlık alandaki manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.

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