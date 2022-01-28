Meşe yapraklarının kış yolculuğu

Şırnak'ta yaz aylarında dağlarda toplatılan meşe yaprakları kış aylarında hayvanlara yem olarak veriliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, meşe ağaçlarının yapraklarını toplayıp traktörlerle dağlık alandan köye indirdi. Besiciler sonbahar aylarına kadar meşe yaprağı toplamaya devam etti. Çetin geçen kış aylarında hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü köylerde hayvanlarına karlı havada yem veren besiciler, üşümesin diye ateşler yakıp kış aylarını dışarıda geçiriyor. Meşe ağaçlarından koparılan yapraklar kurutulduktan sonra 6 ay boyunca bekletiliyor ve kış aylarında da hayvanların önüne bırakılarak bu yolculuk son buluyor.

20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen besici Vahit Gökçe, her yıl bu işi yaptığını, 30‘a yakın keçisi olduğunu söyledi. Sürekli yaz ve sonbahar aylarında ağaçlardan meşe yapraklarını toplayıp köye getirdiklerini ifade eden Gökçe, "Eskiden imkan yoktu, şimdi traktörlerle getiriyoruz. Burada bekletiyoruz. İyice kuruduktan sonra bu aylarda hayvanlara yem olarak veriyoruz" dedi.