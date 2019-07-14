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Mikserlerden yola dökülen harcı temizlemek için nöbet tutuyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünden geçen yolu kullanan mikserlerden dökülen harçların kuruması sonucu yol kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünden geçen yolu kullanan mikserlerden dökülen harçların kuruması sonucu yol kullanılamaz hale geldi. Yolu temizlemek için nöbet tutan köylüler, yetkililerden sorunun çözülmesi için yardım bekliyor.


Aşağıdere köyünden geçen yol yokuş olduğu için beton dolu mikserlerden harç dökülüyor. Dökülen harçların kuruması sonucu oluşan yükseltiler nedeni ile şoförler ilerlemekte güçlük çekiyor. Her yıl yaz aylarında bu çileyi çeken köylüler, mikserlerden dökülen harçları temizlemek için nöbet tutuyor. Bu sorundan kurtulmak isteyen köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.


Salih Dereli isimli vatandaş, bölgelerinde yoğun bir harç taşıyan mikser trafiğinin olduğunu söyledi. Dereli, "Yollarımız çok dar ve engebeli olduğu için mikserlerden harç dökülüyor. Biz her gün temizliyoruz ancak fayda etmiyor. Bir saat beklerse hemen kuruyor ve taş gibi oluyor. İçinde kimyasal madde var bu yüzden toza karışıyor biz de çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Yetkililere çağrımızdır lütfen bir çözüm bulun" dedi.

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