Milli Eğitim Müdürü Tetik, Silopi'de müdürlerle toplantı yaptı, öğrenciler ile yemek sırasına girdi

Tetik, pansiyonda öğrenciler ile yemek sırasına girip sohbet etti.

Silopi Koç İlköğretim Okulu konferans salonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Aşlığ'ın yanı sıra şube müdürleri ile ilçe genelindeki tüm okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantı 2022 eğitim-öğretim yılında başarının daha da artırılması için yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

Milli Eğitim Müdürü Tetik, okul müdürleri ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısının ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu, Senan İdin Fen Lisesi ve Pansiyonu, Dicle Ortaokulu ve Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Tetik, sınıfları gezip öğrenciler ile buluştu. Öğrenciler ile bir müddet sohbet eden Tetik, Senan İdin Fen Lisesindeki pansiyon öğrencileriyle öğle yemeği için sıraya girip birlikte yemek yedi. Öğrencilere başarı dileklerini ilettikten sonra öğretmenler ile bir araya gelen Tetik, öğretmenler ile sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.