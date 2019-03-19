Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak esnafını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta esnaf ziyareti yaptı, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenerek onlara oyuncak hediye etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak Valiliğini ziyaret sonrası il merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Esnafla sohbet eden Bakan Akar, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti. Bir taksi durağından gelen daveti de geri çevirmeyen Bakan Akar, taksicilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gelen talepleri dinleyen vatandaşlarla samimi sohbet gerçekleştiren Bakan Akar, Şırnak'ta terör nedeniyle yaşanan zor günlerin geride kaldığını belirtti.

Kentte hayatın normalleşmesinin önemine değinen Bakan Akar, “İnşallah bu seçim sadece Şırnak için değil, Türkiye'deki kardeşliğimizin, Türk-Kürt kardeşliğinin de ilanı, tüm Türkiye'de kardeşliğimizin de sembolü olacak. 82 milyon tek millet, omuz omuza birlikte, rahat huzur içinde yaşayacağız” diye konuştu.

Şırnaklıların rahatı ve huzuru için ellerinden gelenleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Akar, “Artık eski günler bitti ileriye bakacağız. Rahata, huzura bakacağız. İnşallah hep beraber omuz omuza 82 milyon, bir millet tek yürek olarak beraber yaşamımızı güven içinde mutlu ve müreffeh olarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bakan Akar ayrıca şunları söyledi:

“Türkiye'nin güçlü olmasını engellemek için yüz yıl önce olduğu gibi bugün de elimize, ayağımıza dolaşan, bizi tökezletmeye çalışan fitne ve fesat yuvalarına en büyük cevabı bir kez daha önce burada vereceğiz. Türk'ün, Kürt'ün kardeş olduğunu önce burada göstereceğiz. Bunu sadece Türkiye'deki gafillere, hainlere değil, tüm dünyadaki gafillere, hainlere açıkça göstereceğiz. Türk ve Kürk kardeştir, et ve tırnak gibidir. Türk ve Kürt tarih boyunca şerefli destanlar yazmıştır. Dün Çanakkale Şehitliği'nde gördüğümüz gibi."

Bakan Akar'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, terörün bitirilmesi ve kentin imarına ilişkin taleplerini iletti.