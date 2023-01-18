Minik öğrenciler Güneydoğu Anadolu kültürünü okullarında yaşattı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Nilüfer anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlik ile Güneydoğu Anadolu kültürünü okullarında yaşattı. Yöresel kıyafetler ile kendilerine hayran bırakan minikler, birbirinden güzel renkli görüntüler de oluşturdu.

Yöresel kıyafet, el yapımı eşyalar, yöresel oyunlar ve yöresel yiyeceklerle adeta gösteri sunan minik öğrenciler, öğretmen ve velilere unutulmaz bir gün yaşattı.

El dokuması yöresel kilimler ve diğer ürünler duvarlara asılarak yörenin kültürü yansıtıldı. Etkinlik, izleyenler ve veliler tarafından büyük beğeni aldı. Velilerde izlemeye yöresel kıyafetle geldi. Materyallerin temini ve etkinlik velilerin temini ile gerçekleşti.

Nilüfer anaokulu Müdüresi Sümeyye Erdoğan, "Minik öğrencilerimizle bölgelerimizi tanıyoruz. Bu çerçevede çocuklarımız ve velilerimiz ile bölgeye ait yöresel yemekler, giysiler, yöreye ait kültürel materyaller ile somut bir ortam sunmaya çalıştık. Öğrenci ve velilerimizin aktif katılımıyla renkli kareler ortaya çıktı. Materyallerin temini ve etkinlik velilerin temini ile gerçekleşti kendilerine de teşekkür ediyorum'' dedi.