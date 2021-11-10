Minik öğrenciler sinemayla tanıştı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 100 minik öğrenci ilk defa sinema izledi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' ile Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında 100 minik öğrenci sinemada animasyon filmini izledi. Toplum Destekli Polisler tarafından okullarından alınan Sevgi Yuvası Anaokulu öğrencileri ilk defa geldikleri sinemada patlamış mısır yiyerek çizgi film izlemenin keyfini yaşadı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden yapılan açıklamada sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Sevgi Yuvası Anaokulunda eğitim gören 100 minik öğrenciye 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' ile Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında bugün misafir edilip, sinemada animasyon filmi izlettirildiği belirtildi. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir role sahip olan sinema ile çocukların ilk buluşma yaş ortalamasını düşürmek, güzel bir gün geçirmelerine ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bu projenin hayata geçirildiği belirtildi.