Minik öğrencilerden Cizre polisine ziyaret

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Cizre ilçesindeki farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Minik öğrenciler evde annelerine yaptırdıkları pasta, börek ve çörekleri Emniyet Müdürü Yıldız ve polislere ikram ederek günlerini kutladı.

Öğrencilerin yapmış olduğu ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Yıldız çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Mobeseden ilçenin farklı yerlerini ve eğitim gördükleri okulu gören minik öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Bazı öğrenciler ise telsizden ekiplere anons yaparak günlerini kutladı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde keyifli bir zaman geçiren minik öğrenciler daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlarla okullarına bırakıldı.