Misli.com 3. Lig: Cizrespor: 1 - Karşıyaka: 0

Misli.
com 3. Lig. 3. Grup 23. hafta mücadelesinde Cizrespor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Hamit Özalp
Hakemler: Hakan Basık, Aydın Karsavuran, Recep Güneş
Cizrespor: Alp Arda, Özgür Kedikli (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 80 ?), Hakan Doğan (Enver Erşahin dk. 90+2 ?), Ekrem Sütçü, Oğulcan Enes Demiroğlu, Kağan Kayalı, Burak Koçer, Furkan Özdemir (Ahmet Demir dk. 75), Emre İşçiler (Ahmet Güney dk. 79), Emrah Çalışlar, Burak Yılmaz
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Özgür Güler, Namık Barış Çelik (Özkan Duman dk. 68) Metin Peker, Muhammet Fatih Öztekin (Batuhan Kara dk. 54)
Gol: Furkan Özdemir (dk. 39) (Cizrespor)
Kırmızı Kart: Oğulcan Enes Demiroğlu (dk. 24)(Cizrespor)
Sarı kartlar: Özgür Kedikli, Ahmet Güney, Hakan Doğan (Cizrespor) Cenk Özbey, İlyas Kahraman, Hakan Kuş (Karşıyaka)