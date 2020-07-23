Modacı Dalmış, giyimde kalitenin adresini açıkladı: Laleto Tekstil

Sektöre girdiği günden bu yana kaliteli ürünleri ve ekonomik fiyatları ile adını duyuran Laleto Tekstilin bir giyim markasında olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirten Dalmış, tanınırlığın giyim konusunda belirleyici faktörler arasında bulunduğunu söyledi. Dalmış, "Tanınan bir markanın ürünlerinin kaliteli olduğuna dair bir çıkarım yapmak mümkündür. Kalite, eşittir tanınma şeklinde bir yorum yapabiliriz. Laleto Tekstil bu bağlamda, tanınırlığı günden güne artan bir marka olmasından dolayı dikkat çekiyor. Laleto Tekstil her yeni sezonda adından sıkça söz ettiren ürünleri piyasaya sürmesinden dolayı tanınırlığa sahip. Bunun yanı sıra, dünya çapındaki devleşmiş markaların ürünlerini örnek alan Laleto Tekstil, yerellik ile uluslararası olmayı birleştirmek istiyor" dedi.

Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini kaydeden Mehmet Sait Dalmış, "Bir giyim markasının kalitesini belirleyen unsurların başında dayanıklılık geliyor. En dayanıklı giyim markaları denildiği zaman akla dünya çapında birçok marka gelir. Laleto Tekstil, yakın zamanda tüm dünyaya açılmayı hedeflediği için bu markaların arasında olma hayaline sahip. Son derece dayanıklı giyim malzemeleri sunan Laleto Tekstilin dünya çapında bir marka olmayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Giyim kalitesi, dayanıklılık ve şıklık gibi detaylar dikkate alındığında markamızdan daha iyisini bulamazsınız. Şıklıktan ve kaliteden ödün vermek istemiyorsanız tercihiniz sonuna kadar Laleto Tekstil olmalı. Markamız, bilhassa kaliteli ürünleriyle dünyadaki tüm insanlara hitap ediyor. Piyasaya sürdüğümüz ürünlerin yıllarca bozulmadan giyildiğini söylemeliyiz. Amacımız, marka değerimizin uzun vadede en iyi seviyeye gelmesi. Marka bilinirliği ve güvenilirliği konusunda yapılan araştırmalarda her zaman ilk sıralarda yer bulan Laleto Tekstil tüketicilerin isteklerini çok fazla önemsiyor. Kendilerini modaya uygun olarak yenileyen ve değişimin ta kendisi olmak isteyen tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürünler tasarlamak kesinlikle Laleto Tekstilin işi. Bunun yanı sıra, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmak ayrı bir beceri ister. Bu hususa dikkat eden sayılı markalardan birisi olan Laleto Tekstil modaya uygun giyinmenin zannedildiği kadar pahalı olmadığını herkese gösteriyor. Sonuç olarak, 2020'li yıllara damga vurmaya hazırlanan Laleto Tekstilin müşterilerinden birisi olma fırsatını kaçırmamalısınız" diye konuştu.