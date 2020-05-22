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Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Birçok Iraklı gibi bayramı bağ evinde geçireceğiz"

Irak’ta 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulması ile manken Karzan Ibrahim Shingaly Ramazan Bayramını şehir dışındaki bağ evinde geçireceğini açıkladı.

Irak'ta 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulması ile manken Karzan Ibrahim Shingaly Ramazan Bayramını şehir dışındaki bağ evinde geçireceğini açıkladı.


Irak'ta Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı kaydedildi. IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bayramın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca tüm vilayetlerde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Karara uymayanların cezalandırılacağı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların kısıtlama kapsamı dışında olduğu aktarıldı. Öte yandan, vilayetler arası giriş çıkış yasağının 20 Mayıs'ta başlayıp, 1 Hazirana kadar süreceği bildirildi.


Bu haberin duyulmasının ardından birçok Iraklı vatandaş gibi manken Karzan Ibrahim Shingaly de bayramı bağ evinde geçirme kararı aldı. Model Shingaly, "'Birçok Iraklı gibi bayramı bağ evinde geçireceğiz. 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehir merkezinde olmamak için bağ evini tercih ettik" dedi.

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