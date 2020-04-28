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Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Kısıtlı günlerimizi kitap okumak ile geçirelim"

Irak’ın Zaho şehrinde yaşayan model Karzan Ibrahim Shingaly, karantina günlerinde zamanını bol bol kitap okuyarak değerlendirdiğini söyledi.

Irak'ın Zaho şehrinde yaşayan model Karzan Ibrahim Shingaly, karantina günlerinde zamanını bol bol kitap okuyarak değerlendirdiğini söyledi.


Irak'ın Zaho şehrinde yaşayan model Karzan Ibrahim Shingaly 15 Marttan itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı zamanını evinde kalarak geçiriyor. Shingaly bu günlerde zamanını bol bol kitap okuyarak geçirdiğini ifade etti. Iraklı model Shingaly, "Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada yüz binlerce insanı etkileyen korona virüs nedeni ile karantinadayız. Bu günleri kitap okuyarak değerlendirip güzel geçirmek elimizde" dedi.

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