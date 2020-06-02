Model Kucher, mezun olduğu okuldaki öğrencilere kitap yardımında bulundu

Irak'ın Zaho kentinde yaşayan hayırsever model ve iş adamı Hikmat Kucher, mezun olduğu okulda eğitim gören öğrencilere kitap yardımı gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamalardan dolayı eğitimlere ara verildiğini hatırlatan Kucher, evde eğitimlerine devam etmeleri için mezun olduğu okulun yetkililerinden bilgilerini aldığı 50 öğrenciye kitap yardımında bulundu. Öğrencilere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Kucher, maddi durumu düşük ailelerin de temel ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Hediyelerini alan öğrenciler, yardımdan dolayı Kucher'e teşekkür etti.