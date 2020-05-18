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Model Rezan Sinjari: "Türkiye vizesinin başlaması bizleri çok sevindirdi"

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta vize başvurularının 17 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeniden alınmaya başlanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta vize başvurularının 17 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeniden alınmaya başlanacağını duyurdu. Aylardır durdurulan vize uygulamasının başlamasına en çok Iraklı vatandaşlar sevindi.


Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ,Irak'ta etiket vize başvurularının başladığını duyurmasının hemen ardından vize başvurularının alınmasının akabinde açıklama yapan Iraklı ünlü model Rezan Sinjari, dünyayı kasıp kavuran ve yüz binlerce ölüme neden olan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye ile Irak arasındaki vizelerin haklı sebeplerden dolayı durdurulduğunu hatırlattı. Sinjari, "Türkiye Bağdat Büyükelçiliği tarafından vizelerin tekrar başlamış olması bizleri çok sevindirdi" dedi.


Irak'ta korona virüs salgınının yayılmasının ardından Irak ile Türkiye arasında düzenlenen tüm uçuşlar 29 Şubatta askıya alınmış ve sınır kapıları yolcu geçişlerine kapatılmıştı.

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