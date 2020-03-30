Model Rezan Sinjari'den ‘hayat evde güzel' çağrısına destek

Irak'ın Duhok şehrinde yaşayan mankenlerden Rezan Sinjari, dünya toplumlarını sarsan korona virüs nedeniyle Irak genelinde başlatılan ‘hayat evde güzel' çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Irak merkezi hükümeti tarafından Türkiye'de olduğu gibi evde kalın sloganıyla yapılan ‘hayat evde güzel' çağrısına Irak'ın model ve oyuncu dünyasından ünlü isimler de destek veriyor. Kendisinin gezmeyi çok sevdiğini kaydeden Iraklı model Sinjari, “Eskiden evde çok zaman geçirmezdim. Ama bu toplumların başına bela olmuş olan durumdan dolayı evdeyim. Evde bol bol egzersiz yapıyorum. Evde daha çok zaman geçirince evde yapılabilecekler listesi de uzadıkça uzayabiliyor. Bu virüs belasından kurtuluncaya kadar evlerimizden çıkmamalıyız. Yetkililerimizin bu sokağa çıkma yasağı uygulamasını da desteklediğimi ifade etmek isterim” dedi.