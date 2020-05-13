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Model Rezan Sinjari'den mağdur ailelere yardım

Irak’ın Zaho kentinde yaşayan genç model Rezan Sinjari, sosyal sorumluluk kapsamında korona virüs nedeniyle mart ayı başından beri uygulanan kısıtlamalardan etkilenen 5 aileye kira desteğinin yanı sıra gıda yardımında da bulundu.

Irak'ın Zaho kentinde yaşayan genç model Rezan Sinjari, sosyal sorumluluk kapsamında korona virüs nedeniyle mart ayı başından beri uygulanan kısıtlamalardan etkilenen 5 aileye kira desteğinin yanı sıra gıda yardımında da bulundu.


Dünya genelini etkisi altına korona virüs salgınıyla mücadele döneminde herkesin kendi sorumluluk kapsamında destek olması gerektiğini ifade eden hayırsever manken Rezan Sinjari, Zaho'da yaşadığı sitede sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işlerinden ayrılmak zorunda kalan 5 mağdur ailenin kira bedellerini ödemeye devam ederken bayram öncesi gıda yardımında da bulundu. Sinjari, bu zor dönemleri birlikte aşacaklarını belirterek herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.

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