Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli muhtarlar, ilçeye yeni atanan Kaymakam Davut Sinanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Davut Sinanoğlu, ilçenin gelişmesi ve hizmetlerin gelmesinde köylerin yetkilisi olan muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, devletin köydeki temsilcisi konumunda olan muhtarların, devletinin ve milletinin yanında ve menfaatlerini gözeterek çalışmak ve hizmet üretmek durumunda olduğunu ifade etti.

Kaymakam Sinanoğlu, muhtarlarla işbirliği içinde çalışacağını belirterek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.