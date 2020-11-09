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Mülkiye Başmüfettişi Aktaş, Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi

Vali Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu ziyaret etti.

Vali Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.


Çeşitli görüşme ve denetlemeler için Cizre'de bulunan Vali Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Polis Başmüfettişi Asım Dursun ve Jandarma Albay Osman Delen, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Kaymakam Sinanoğlu Aktaş'a kentin son durumu hakkında bilgi verdi.


Heyet Kaymakam Sinanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Cizre'nin tarihi mekanlarını gez dikten sonra ilçeden ayrıldı.

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