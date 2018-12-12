İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narlıdere ile Silopi arasında mektup kardeşliği

İzmir’in Narlıdere ile Şırnak’ın Silopi ilçeleri arasındaki okullar arasında başlatılan Mektup Kardeşliği Projesi kapsamında gönderilen mektuplar öğrencilere teslim edildi.

İzmir'in Narlıdere ile Şırnak'ın Silopi ilçeleri arasındaki okullar arasında başlatılan Mektup Kardeşliği Projesi kapsamında gönderilen mektuplar öğrencilere teslim edildi.


İzmir Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulunda Türkçe öğretmeni Duygu Çetmili ile irtibata geçen Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, Mektup Kardeşliği Projesini başlattı. Bu kapsamda Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin gönderdiği 235 mektup, kitap ve kalem, Silopi'de 5 ayrı okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Doruk, “Toplamda 470 öğrencimizle mektuplaşma etkinliğini gerçekleştirdik. Takev Okulunun öğrencileri, öğrencilerimize bir mektup, bir kitap ve içlerine de birer kalemden oluşan hediyelerini gönderdiler. Mektuplaşma etkinliği ile unutulmuş bir değeri tekrar canlandırmak hedefimizdi. Günümüz teknolojisi sayesinde hızlı iletişim kurmanın en üst seviyesini yaşıyoruz ama ne kadar iyi iletişim kurabildiğimiz tartışılır bir durum. Öğrencilerimizin iletişimlerini güçlü kılabilmek, yazma becerilerini geliştirebilmek, kendilerine sosyal bir çevrenin kapılarını aralayabilmek için görmedikleri mektup kardeşlerine hayal güçleri sayesinde mektup yazdırabilmekti gayemiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.