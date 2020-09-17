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Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık parçasının nefes borusuna kaçtığı 17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık parçasının nefes borusuna kaçtığı 17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, dün sabah saatlerinde Beytüşşeba'a bağlı Taşkıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Caner Tekin, sabah kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan Tekin, bir süre sonra yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin için alarma geçen jandarma ekipleri, talihsiz genci askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti. Şırnak'taki müdahalesinin ardından Tekin, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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