“Nuh'un Gemisi Cudi'de” filmi izlenme rekoru kırdı

Şırnak'ta çekilen ve TRT'de izleyiciyle buluşan “Nuh'un Gemisi Cudi”de filmi ilgiyle karşılanarak izlenme rekoru kırdı.

Şırnak kent merkezi ve ilçelerde çekimleri tamamlanan “Nuh'un Gemisi Cudi'de” adlı film, ülke genelinde en çok izlenen film sıralamasında rekor kırdı. Filmin yapımcılığını Bülent Durgun üstlenirken, film gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nin Nuh'un gemisini ararken yaşadıklarını ve Mary'nin Şırnaklı Ali'ye aşık olmasını konu alıyor.

Filme gösterilen ilgi hem oyuncu hem de Şırnaklıları mutlu ederken, filmde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın yanı sıra yöresel sanatçılar da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

”Nuh'un Gemisi Cudi'de filmin hazırlıkları yaklaşık 2 yıl sürdü”

Üzerinde ciddi bir emek ve özveri ile çalıştıklarını belirten oyuncu ve yapımcı Bülent Durgun, "Ekibimiz ile ciddi ve profesyonel anlamda yaptığımız istişareler sonucu Nuh'un Gemisi Cudi'de filmini bugüne getirip seyircinin takdirine beğenisine TRT 1 ekranlarında sunduk. Şükürler olsun ki emekler karşılığını buldu ve film izlenme rekoru kırdı. Yayına girdiği gün sosyal medyada ülkenin gündemine oturdu. Tabi bu emeğin arkasında bizi yalnız bırakmayan gizli kahramanlar da var" dedi.

Durgun, "Başta Nuh'un Gemisi Cudi'de filmimizin baş mimarı olan desteğini esirgemeyen çalışmalarımızda fikirlerini de aldığımız Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan‘a bu filmin bölgede çekilmesi için bizi valimiz ile bir araya getiren dönemin Şırnak Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu'na, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya da teşekkür ediyorum" diye konuştu.