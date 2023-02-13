Nurdağı'nda yaralar sarılıyor, konteyner kentler kuruluyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. Devlet tarafından bölgede konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Binlerce vatandaşın etkilendiği depremin yaraları sarılıyor. Bir yandan çadır kent kuran ekipler, diğer yandan konteyner sahaları oluşturuyor. Ana artellerdeki enkazları temizleyen ekipler, aynı zamanda çöp temizliğine başladı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, en kısa zamanda her şeyin düzeleceğini söyledi.

Mahmut Keleş isimli ekip sorumlusu ise, "Konteyner kentler kuruldu çok şükür, kısa sürede çalışmalarımızı bitirdik. Burada konteynerler bırakılıyor. Yollarda sorun yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.