Öğrenciler AVM'de proje ve el sanatlarını sergiledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencileri bir AVM'de, projelerini ve el sanatlarını sergiledi.

Okulun biyomedikal teknolojisi, kimya teknolojisi ve elektrik-elektronik teknolojisi alanındaki öğrencileri atölye ve laboratuvar çalışmaları yapıyor. Geleceğin gözde mesleklerinden biri olan yazılım dalını insanlığa yararlı projelerde kullanmayı hedef edinen öğrenciler, projelerini yaparken çok keyif aldıklarını söyledi. Öğrencilerin arduino ve yazılım tabanlı projeleri, gelen ziyaretçilerin özellikle küçük çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Sıvı sabun, kolonya, katı sabun, camsil, yüzey temizleyici gibi temizlik ürünleri ile üretime geçmeye hazırlanan öğrenciler, hem öğreniyor hem üretiyor.

Okul müdürü Serdar Bayam, “Eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenme öğrencilere hem beceri kazandırıyor hem de hayata hazırlıyor'' dedi