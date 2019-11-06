Öğrenciler bedenleri ile lösemiye dikkat çekti

Şırnak'ta öğrenciler 'LÖSEV Hayattır Hayatına Sahip Çık' sloganıyla yaptıkları etkinlikte dövizler hazırlayarak maske taktı. Şırnak Anadolu Lisesi yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte LÖSEV'e dikkat çekmek ve 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak için öğretmen ve öğrenciler maske taktı. Maske takan öğrenciler daha sonra bedenleri ile okul bahçesinde LÖSEV yazdı.

“Lösemiye karşı farkındalık oluşturmamız lazım”

Yapılan etkinlik ile ilgili konuşan Şırnak Anadolu Lisesi Müdürü Ersun Yıldırım, hastalıkla mücadele edenlere şifa diledi. Yıldırım, “Lösemi hatalığı günümüzün ölümcül hastalıklarından birisidir. Fakat ailelerimiz ve toplumumuz bu konuda yeterince bilgi sahibi değil. Böyle olunca da erken teşhis bu hastalık için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ailelerimizde ve toplumda bu farkındalığı oluşturabilirsek, erken teşhis konusunda adım atabilirlerse, belki çok daha az hasarla bu hastalığın önüne geçebiliriz. Biz kendi öğrencilerimize, okulumuzda bu farkındalığı oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda hazırlıklarını yaptılar. Umarım amacımız amaçladığımız noktaya ulaşır. İlk etapta 150 öğrenci bu etkinliğe katılarak bu bilincin farkına vardılar. Bunu bütün okula ve çevrelerine yayacaklar. Bu mesajımız lösemi olan hastalara ulaşır. Onların yanında olduğumuzu, onların destekçisi olduğumuzu buradan fark ettirebilmişizdir” dedi.

“Lösemi hastalığına dikkat çekmek istedik”

Etkinliğe katılan öğrenci Aysun Binici ise LÖSEV'e destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Binici, “Lösemi hastaları tek başlarına değiller. Hepimiz bir lösemi hastası adayıyız. Biz onların yanındayız, onların destekçisiyiz” diye konuştu.

Öğrenci Berivan Bahşiş de, “Okul bahçesinde lösemi hastalığına dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istedik. Lösemili hastaların güçlü olduğunu onlara hatırlatmak istedik. Onlar yalnız değiller, hepimiz birlikteyiz. Ayakta durup bu hastalığa karşı gelebiliriz” şeklinde konuştu.