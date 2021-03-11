Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğü'nü gezdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin daveti üzerine gelen öğrenciler ilçe emniyet müdürlüğünü gezip, emniyet birimlerindeki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Terör olaylarının son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin daveti üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ek binasına gelen Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Anaokulu öğrencileri ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret edip, birimleri gezdi. Emniyet müdürlüğünü gezen minik öğrencilere Şehit Murat Akançay Polis Merkezi Amirliği, Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği tanıtılarak polisin nasıl görev yaptığı, çalışma ortamı, parmak izinin alınması konularında bilgiler verildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri öğrencilere emniyet hizmetlerinde kullanılmakta olan Ural, Shortland, Toma ve Sultan araçları tanıtılıp, telsiz muhaberesinin nasıl yapıldığını göstermek için kısa kanaldan muhabere yaptırıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ziyarete katılım sağlayan bütün öğrencilere boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye etti.