Öğrenciler Gabar Dağı petrol sahasına çıkartma yaptı

Şırnak'ta öğrenciler, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil rezerve sahip olan ve adını Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan petrol kuyusunu ziyaret etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretim alanını ziyaret eden öğrenciler heyecanlarını dile getirdi. Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 2 bin rakımlı Gabar Dağı petrol sahasına geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin bilgil aktarmasının ardından petrol sahasını gezen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekti.

Petrol sahasını ziyaret eden Şırnak Üniversitesi öğrencisi Merve Polat, “Daha önce Gabar Dağı'na hiç çıkmamıştık. Buraya gelirken de yolda çok güzel doğası vardı, bunu da görmüş olduk. Burada petrolün bulunması Şırnak için çok iyi bir gelişme, kentin gelişmesi içinde önemli. Türkiye için güzel bir gelişmedir” dedi.

Türkiye için, bölgemiz için güzel bir çalışma olduğunu aktaran öğrenci Cemile Yılmaz da, “Şırnak'a geldiğimde gelişmemişti, yaşanan olaylardan dolayı, ama şimdi bulunan petrol ile birlikte gelişecektir. Geldik, Gabar Dağı'nda petrolü gördük. Ekonomik açıdan çok güzel bir çalışma diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ülkeye çok büyük katkısı olacağını ifade eden öğrenci Muhammed Kızılkaya da, “Şırnak için de çok büyük katkısı olacak. İnşallah bununla birlikte Şırnak için güzel şeyler olacaktır" diye konuştu.

Öğrenci Önder Keklik ise “Bugün Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol kuyusuna geldik. Hayırlı olmasını diliyorum. Bölge, Şırnak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.