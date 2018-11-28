Öğrenciler, ilk kez 3 boyutlu sinemayla buluştu

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Şırnak Belediye Başkanlığına görevlendnirilen Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla, Kumçatı beldesinde ilk defa 3D sinema gösterimi yapıldı.

Merkez Kumçatı beldesinde bulunan Yatılı Bölge Okulunda gösterimi yapılan 3D film gösteriminde buluşan yüzlerce çocuk, 3D gözlüklerini takıp film izlemenin keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların sosyal ve kültürel açıdan keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen film gösterimine öğrencilerin katılımı oldukça yoğundu. İlk kez 3 boyutlu sinemayla buluşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na film gösterimi için teşekkür etti.