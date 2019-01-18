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Öğrencilerden Kaymakam Arıcan'a teşekkür ziyareti

Çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalarda Şırnak’ı temsil eden öğrenciler, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çeşitli spor dallarında yapılan turnuvalarda Şırnak'ı temsil eden öğrenciler, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Öğrencileri ağırlayan Kaymakam Arıcan, “Sporcularımıza başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımız gerek şehrimizi ve gerekse ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu anlamda gençlerin her alanda önünü açmak bizim en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun için de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada spora ve sporcuya gereken destekleri sunmaya devam edeceğiz ” dedi.


Daha sonra Arıcan, öğrencilerle Cizre Nergis FM'de canlı yayına katılarak söyleşi gerçekleştirdi.

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