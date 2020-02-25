Öğrencilere doğum günü sürprizi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Bulakbaşı İlk-Ortaokulu öğrencilerine doğum günü sürprizi yapıldı.

Uludere Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle Bulakbaşı İlk-Ortaokulu öğrencilerine toplu doğum günü partisi düzenlendi. Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve öğretmenler öğrencilerle beraber pastalarını kesti.

Kaymakamlığın başlattığı İyi ki Doğdun, İyi ki Bizimlesin Projesi kapsamında öğrencilere doğum günü sürprizleri yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "İnanıyorum ki bu sıralardan mezun olan bu çocukların çoğu güzel yerlere gelecek ve devletimizin istikrarlı büyümesine onlar da katkıda bulunacaklar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla pasta kestik, unutulmaz bir gün yaşadılar. Gözlerindeki o heyecanı görmek bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerde etkinlik nedeni ile Demirtaş'a teşekkür etti.