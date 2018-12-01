Öğrencilere yönelik 'Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri' başladı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu'ndan mezun olup iş hayatına atılan öğrenciler 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ve üniversite seçimi ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilere yönelik organize edilen programla ilgili bir açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu Okul Müdürü Murat Iışıkoğlu, “Bu çalışmayı yapmamızdaki temel amacımız çocuklarımızın meslekleri doğru şekilde tanımaları, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarını sağlamaktır. Bu konuda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu bünyesindeki rehberlik öğretmenlerimiz Abit Savda ve Bedri Birgin öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek için okul müdürlüğü ile çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların başında okulumuzdan mezun olan ve iş hayatına atılan eski öğrencilerimizin tespit edilmesi olmuştur. Kendileri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve kendileri de böyle bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmalarımızda çocuklarımız sahada çalışan meslek guruplarını bire bir tanıma ve bu konuda geniş bir bilgi alma şansına sahip oluyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızın kafalarında oluşan soru işaretlerini ciddi anlamda gidermeyi amaçlıyoruz” dedi.

100 kişilik bir öğrenci grubu ile bu çalışmaya başladıklarını ifade eden Iışıkoğlu, yaklaşık bir ay sürecek olan çalışmada 320 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğe katılan öğrencilerden Rumeysa Yıldırım, "Bu tür etkinlikler öğrenciler için çok faydalı oluyor. Önceden belirlediğimiz meslek hakkında bilgi alışverişi yapılıyor. Almak istediğimiz bilgileri anlayabileceğimiz şekilde kolay bir biçimde öğrenmemizi sağlıyorlar. Bizim ileride meslek sahibi olduğumuzda hangi zorluklarla karşılaşacağımız konusunda bilgi sahibi olduklarını ve bu tür aktivitelerin devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu rehber öğretmeni Abit Savda ise şunları söyledi:

"Bu tür etkinliklerin öğrencilere faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin kendilerini tanıyıp hayatlarına yön verecek, sevdikleri ve yetenekleri oldukları meslekleri yakından tanımaları onları mutlu edecektir" dedi.

Program sonunda Okul Aile Birliği Başkanı Ulvi Yılmaz meslek temsilcilerine teşekkür belgesi takdim ederek öğrencileri bu süreçte yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.